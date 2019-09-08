شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 7466 فدان بالمعصرة و6650 متر بطريق الأوتوستراد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى المعصرة، جنوب القاهرة، برئاسة اللواء أيمن جبريل، عن استرداد 7466 فدان أراضى أملاك دولة بمنطقة طريق العين السخنة، حيث تم تأكيد الحدود ووضع لافتات تؤكد ملكية الأرض للدولة وتحذر من التعامل عليها.

وقال اللواء أيمن جبريل، رئيس حى المعصرة، أنه فى إطار الحفاظ على أملاك الدولة وتأكيد هيبة الدولة وبتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، نفذت الحى، اليوم السبت، حملة بمعاونة رجال المتابعة الميدانية وأملاك الدولة وتم استعادة وتأكيد حدود مساحة 7466 فدان بمنطقة العين السخنة "أرض الأبل".

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وفى السياق أشرف اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على حملة لاسترداد قطعة أرض مساحتها 6650 متر بطريق الاوتوستراد قام حى المعصرة بإزالة التعدى عليها، حيث كانت مستغلة كغابة شجرية.