شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: خصم ٥٠٪ من قيمة حجز قاعة أفراح للعاملين بالديوان وأبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، على طلب حديقة صنعاء بشأن خصم ٥٠٪ من قيمة حجز قاعة أفراح «ألف ليلة وليلة» للعاملين بالديوان العام وأبنائهم فقط، سواء كانوا في الخدمة أو على المعاش.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، إن «هذا القرار جاء تقديرًا للعاملين ووفاء من المؤسسة التي عملوا بها على مدار سنوات عمرهم الوظيفي، وتحفيزًا للموظفين الحاليين، وزيادة انتمائهم وولائهم، وتقدير جهة العمل لهم حتى بعد إحالتهم للمعاش».