شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 9.5 مليون جنيه متأخرات الوحدات السكنية بأبراج المصنع بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، تحصيل الإيرادات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وبفحص سجلات التحصيل الخاصة بالوحدات السكنية بأبراج المصنع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، حيث بلغت 9.5 مليون جنيه.

وإعمالًا لأحكام المادة السابعة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية «إذا تأخر الراسي عليه عن سداد قسط من الأقساط في المواعيد المحددة وحل عليه القسط التالي يحق لجهة الإدارة فسخ العقد مع إعادة طرح بيع الوحدة السكنية على حسابه الخاص وتحميله كل فروق الأسعار والمصروفات الإدارية الناتجة عن ذلك طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن»، بناءً على تقرير الإدارة العامة للإيرادات، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بإخطار الحالات التي لم تسدد قيمة ٢٥٪؜ من الوحدات السكنية أو أي أقساط بخطاب بعلم الوصول بسرعة سداد المستحقات خلال ١٥ يومًا، وفى حال عدم السداد تتم مصادرة التأمين وإعادة طرحها في مزايدة علنية لصالح المحافظة، فضلاً عن إخطار الحالات التي قامت بسداد قيمة ٢٥٪؜ من الوحدات السكنية وسددت أقساطًا ومتأخر عليها قسطين فأكثر بخطاب بعلم الوصول بسرعة سداد الأقساط المتأخرة خلال ١٥ يومًا، وفى حال عدم السداد يتم تطبيق أحكام المادة السابعة من كراسة الشروط المشار إليها بعاليه، وذلك حفاظًا على مستحقات الدولة وتعظيم إيرادات المحافظة.