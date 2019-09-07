شكرا لقرائتكم خبر عن محبو محميات البحر الأحمر يحتفلون باليوم العالمى للتوعية بالنسور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محبو المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، السبت، باليوم العالمى للتوعية بالنسور، من خلال إطلاق الدعوة للحفاظ عليها ومنع صيدها ورصد أعدادها وأماكن تواجدها.

ويحتفل العالم فى أول سبت من شهر سبتمبر كل عام باليوم العالمى للنسور لأهميتها الحيوية فى الحفاظ على بيئة نظيفة، حيث تسهم بدور فعال فى التخلص من الجيف لما تتميز به من حاسة شم للحيوانات الميتة بمسافة ميل، والبعض منها يتغذى على العظام مثل النسر الملتحى، كما يمكنها استرجاع ما فى بطونها وإعادة التغذية عليه، والعديد منها مدرج فى القائمة الحمراء كأنواع مهددة بالانقراض.

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وتزخر محمية جبل علبة جنوب محافظة البحر الأحمر بوجود كل من نسور «أذون» و«الرخمة المصرية» و«الملتحى»، وشهدت المحمية تزايد عدد النسور والطيور الجارحة خلال الفترة الماضية بعد جهود باحثى البيئة العاملين فيها فى الحد من أعمال الصيد للنسور والصقور ومختلف الطيور الجارحة، خاصة التى كان يقوم بصيدها السائحون العرب.

وقال على البشارى، الباحث البيئى: «قديما ارتبط اسم وشكل نسور (أذون) بالإلهة (نخبت) فى معابد الفراعنة بصعيد مصر، وأطلق عليها حامية الملك، ومع مرور الزمن تناقصت أعداد هذا النوع من النسور على مر القرون ولكن بفضل الجهود التى تبذلها وزارة البيئة فى منع أى صيد مخالف تزايدت الأعداد التى تم رصدها من باحثى البيئة بمحمية جبل علبة بمنطقة حلايب لطائر (نسر أذون) أو النسر النوبى الذى يعد من نسور العالم القديم، حيث رصد عدد من الباحثين ظهور هذا النسر فى عدة مناطق بالمحمية فى أوقات متفرقة من النهار».

وأوضح البشارى أن نسر «أذون» يكاد لا يوجد فى أى منطقة داخل مصر إلا فى محمية جبل علبة حيث تتوافر ظروف تواجده واستقراره، مشيرا إلى أنه يوجد فى الكثير من دول إفريقيا، على الرغم من غيابه عن الكثير من الأجزاء الوسطى والغربية للقارة.

وتصل المسافة بين جناحى هذا الطائر إلى 260 سنتيمترا، ويصل طول منقاره إلى نحو 10 سنتيمترات، وتناقصت أعداده على مر القرون واختفى من أجزاء كثيرة فى مصر، ولم يتبق إلا فى محمية جبل علبة.