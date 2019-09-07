شكرا لقرائتكم خبر عن «عنيك فى عنينا»: 200 جراحة مجانية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مبادرة «عنيك فى عنينا»، لمكافحة مسببات العمى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، عن نتائج عملها فى محافظة الأقصر، خلال العام الجارى، بعد توجيه 8 قوافل طبية إلى قرى ونجوع المحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، التى أطلقت المبادرة بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، فى تصريحات، أمس، إنه تم الكشف على 4000 مواطن، مجانًا، وتوزيع أكثر من 1000 عبوة دواء، و1000 نظارة طبية مصنوعة وفق أعلى المقاييس، مشيرا إلى أن المبادرة لا تزال تواصل أعمالها فى المحافظة وسيتم تكثيف القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، حيث تتحمل المؤسسة والشركة كافة التكاليف المادية.

وقالت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى للمبادرة، إن المبادرة تتحمل أيضًا تكاليف إجراء العمليات الجراحية، حيث أجرت 200 عملية لأهالى الأقصر تنوعت بين إزالة مياه بيضاء، وزرقاء، وظفرة، وياج، كما أجرت 20 عملية زرع قرنية لغير القادرين، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة لـ30 ألف جنيه.