شكرا لقرائتكم خبر عن حزن بالقليوبية لوفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم: «كان متواضعًا ولم يبخل بعلمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المئات من أهالي قرية تصفا بكفر شكر وأبناء مدينة العبور بمحافظة القليوبية العالم المصري الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية التابعة لوزارة الكهرباء، الذي توفي أثناء مشاركته بورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدت خلال الفترة من 2 – 6 سبتمبر 2019 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

والفقيد من أبناء قرية تصفا مركز كفر شكر، وكان يسكن بمدينة العبور، وتعمل زوجته بالإدارة الصحية للمدينة.

وقال محمود سمير، نجل شقيق الراحل، إنه من المقرر دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية تصفا في كفر شكر، مشيرا إلى أن الترتيبات تتم في ضوء أن المعلومات تشير إلى أن وصول الجثمان سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أن أسرة الراحل لا تعرف أي معلومات عنه حتى الآن، وفي انتظار اتصالات الجهات المسؤولة بهم.

وأضاف «سمير» أن آخر مرة رأى فيها عمه كان خلال إجازة عيد الأضحى الماضي، مشيرًا إلى أن وفاة عمه كانت مفاجأة بالنسبة للعائلة ومحبيه وأهالي قريته، وأن هناك حالة من الترقب لمعرفة أسباب الوفاة، موضحا أنهم في انتظار أي معلومات جديدة.

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كما أكد الأهالي وزملاء زوجة الراحل «غادة»، أنه كان إنسانًا متواضعًا جدًا ويحب عمل الخير ويحرص على تقديم المساعدات الإنسانية ويحرص على التواجد والتواصل مع الجميع.

وقالت الدكتورة أوديت يحيى، مدير الإدارة الصحية بالعبور، إن زوجة العالم هي غادة عامر، تعمل أخصائي تمريض ومسؤول مكافحة العدوى بالإدارة منذ سنوات وتتمتع بالخلق الرفيع ولم تحدث منها أي مشاكل طوال فترة عملها بالمكان، معبرة عن حزنها لسماع خبر وفاة العالم المصري.

وأشارت إحدى زميلات زوجة الفقيد، وتدعى هيام، أن الدكتور أبوبكر كان متواضعًا وأن آخر زيارة له للإدارة مقر عمل زوجته كان للمشاركة في حفل نظم بمناسبة إحالة مدير الإدارة الصحية بالعبور السابق للمعاش، وألقى خلال الاحتفال كلمة عن العلم وفضله، منوهة أن الإدارة طلبت منه عمل سلسلة من الندوات عن مجال الطاقة النووية والمجالات المطبقة بها في مجال الطب ورحب بالفكرة جدًا، موضحة أنه لا يبخل بعلمه أبدًا.

وكانت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية التابعة لوزارة الكهرباء قد أصدرت بيانًا رسميًا حول وفاة الدكتور أبوبكر رمضان، وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية أفاد السفير أشرف إبراهيم بأنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبوبكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وأمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفى في المغرب وانتهت عملية التشريح الأولى أمس الجمعة وكشفت عن أن الوفاة بسبب سكتة قلبية وستصدر نتائج التشريح النهائية اليوم وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد لمصر.