شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: تقرير وفاة العالم النووي المصري يؤكد تعرضه لسكتة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، تفاصيل وفاة العالم المصري النووي أبوبكر عبدالمنعم رمضان، بأحد الفنادق في المغرب، قائلًا إنه تلقى اتصالًا من السلطات المغربية يوم الخميس يفيد بوفاة العالم، وتم الاتفاق على إنهاء الإجراءات.

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وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن العالم كان لا يستطيع التنفس ويحتاج إلى أكسجين، والطبيب أكد أنه أصيب بأزمة قلبية حادة وتم نقله إلى المستشفى، وقبل وصوله كان قد تُوفي.

وأشار سفير مصر في المغرب إلى أن تقرير المستشفى يؤكد أنه توفي بسكتة قلبية نتيجة لأزمة قلبية حادة، وأنه وفقًا لتقرير تشريح الجثة سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لـ«سكتة قلبية».

وأوضح السفير المصري أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات، وبعدها سيتم نقل الجثمان إلى مصر، مساء الإثنين أو مساء الثلاثاء، وسيتم التعامل معه مثله مثل أي عالم مصري.