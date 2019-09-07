شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «ملاعق وشِوك وخواتم وسلاسل» من أمعاء مريض بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، السبت، من استخراج عدد كبير من أدوات المائدة «ملاعق وشِوَك» بالإضافة إلى «خواتم وسلاسل» وفرش أسنان وبعض الأجسام الغريبة من داخل أمعاء مريض بمحافظة الدقهلية.

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وقال الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، رئيس الفريق الطبي، في تصريحات صحفية، السبت، إن «المريض يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، ويعانى من ضمور بالمخ وحالته غير متزنة، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم من فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل».

وأضاف أنه «بالفحص الطبي بالمنظار والأشعات تبين وجود أجسام غريبة، وتم عمل استكشاف جراحي، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة من داخل أمعائه»، مشيرًا إلى أن المريض خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة حاليًا.

يذكر أن الفريق الجراحي تكون من الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، رئيس الفريق، وعضوية الدكتور محمد عبدالجواد، بالإضافة إلى فريق التخدير الدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوى، كما تمت العملية تحت إشراف الدكتور محمد الشوبرى، مدير المركز.

فريق طبي بجامعة المنصورة يستخرج «معالق وشِوّك وخواتم وسلاسل» من أمعاء مريض