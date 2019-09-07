صور.. محافظ الوادى الجديد يكافئ 53 طفلا يحفظون القرآن كاملا بقرية أسمنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد دعم جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية أسمنت بالداخلة بمبلغ 50 ألف جنيه، لإستكمال إنشاءات الجمعية ودعم أنشطتها. جاء ذلك خلال تفقده للجمعية ولمكتب تحفيظ القرآن الكريم التابع لها والذى يعد أكبر مكتب تحفيظ على مستوى المحافظة. كما قرر الزملوط منح مكافأة مالية قدرها 53 ألف جنيه لحفظة القرآن كاملاً والبالغ عددهم 53 طفل من إجمالى 630 طفل بالمكتب، بواقع 1000 جنيه لكل طفل. Advertisements وأشاد الزملوط بالمستوى والجهد المبذول من القائمين على المكتب والمحفظين لهذا العدد من أبناء القرية، كما قرر إجراء قرعة بين المحفظات ومنح رحلتين عمرة لأثنين منهم، وذلك تقديراَ لدورهم.









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