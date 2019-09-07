شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق جراحى بالمنصورة يستخرج ملاعق وشوك وخواتم من أمعاء مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق جراحى بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة من استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تشمل ملاعق وشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل داخل أمعاء مريض.

والمريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعانى من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم لفقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل الخاصة بها.

وبالفحص الطبى باستخدام المنظار والأشعات تبين وجود أجسام غريبة، وأجريت عملية استكشاف جراحى، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة، وخرج المريض من العمليات وحالته مستقرة حاليا.

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ملاعق وشوك وأجسام غريبة تم استخراجها من أمعاء المريض



ملاعق وشوك وأجسام غريبة تم استخراجها من أمعاء المريض