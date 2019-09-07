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حى باب الشعرية يحظر دخول التوك توك بعد قرار الحكومة باستبداله بـ مينى فان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية، غرب القاهرة، أنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بحظر "التوك توك" واستبداله بمركبات أمنة "الميني فان"، وتم التوجيه بعدم دخول اي توك توك لحى باب الشعرية قادماً من أى جهة، وسيتم مصادرته وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التى حظرت استخدامه.

 

وفى السياق أعلن رئيس حى باب الشعرية أنه سيتم إلغاء المواقف العشوائية للميكروباص بشارع البنهاوى وميدان باب الشعرية؛ والمتابعة مع إدارة المرور بمنع الوقوف قطعياً؛ مؤكدا على التواجد الأمنى لاتخاذ الإجراءات ضد العربات الغير مرخصة وسائقيها من خلال نقاط ارتكاز أمنى لبتر هذه الظواهر مع المتابعة اليومية ليل نهار.

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وحذر رئيس الحى أصحاب المحال العامة من السماح لهذه السيارات بالتوقف أمام محالهم وإلا سيتخذ إجراءات مع تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات لرصد المخالفات من الدراجات النارية وتواجدها بجوار المدارس للحد من انتشار حالات خطف الشنط والتحرش؛ وكذا ضبط التوكتوك وقائده حال ضبطه، كما سيتم استخدام كاميرات المراقبة التي أصبحت مكتملة بالحى.

 

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