شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون مجلس النواب: إعلان أسماء مستحقي تعويضات النوبة بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان – وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقى التعويضات من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم فى الفترات السابقة، لإنشاء السد العالي، وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم، في ذات أماكن لجان تقديم الرغبات.

وأضاف مروان فى بيان صحفي اليوم السبت، أن اللجنة الفرعية المعنية بفحص وتحديد رغبات المتضررين انتهت من تخصيص التعويضات لكل المتضررين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة في التعويض والبالغ عددهم (6350) مستحق للتعويض، وذلك علي النحو الآتي:

1- بالنسبة للمتضررين من إقامة السد العالي عدد (1740) طلبوا تعويضهم نقدًا، و(205) طلبوا تعويضهم بتمليكهم وحدات سكنية، و(2126) طلبوا تعويضهم بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة، و(83) طلبوا الإفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

2- بالنسبة للمتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان طلب (2009) تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، و(187) طلبوا تقرير حق انتفاع لهم عليها.

3- استبعاد (63) من مقدمي الرغبات السابقة، وذلك بعدما تبين سبق تعويضهم عينًا ونقدًا عن الأضرار التي لحقت بهم من إقامة السد العالي وبناء وتعلية خزان أسوان.

وأكد مروان، أنه تمت تلبية جميع رغبات المتضررين من أهالي النوبة؛ سواء من حيث نوع التعويض نقدًا كان أم عينًا، أو من حيث مكان الأراضي القابلة للزراعية أو الوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، أو تمليك الأراضي التي أقيمت عليها مساكن من متضرري خزان أسوان أو تقرير حق الانتفاع بها على حسب الأحوال.

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وأشار مروان، إلي أن بعضا من مستحقي التعويض لم يستكملوا إعلامات الوراثة والتوكيلات اللازمة، وقد تم التوجيه بتخصيص التعويض لهم وفقًا لرغباتهم في إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، على أن يدون أمام اسمهم عبارة "معلق لحين استكمال المستندات"، ليتم تسليمهم مستندات الملكية الخاصة بهم فور تقديم المستندات المطلوبة لمحافظة أسوان.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب، أنه تم تشكيل لجان في محافظة أسوان لتلقي التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وذلك لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم السبت الموافق 7/9/2019م وحتى الخميس الموافق 12/9/2019م، مع تشكيل لجنة أخرى لدراسة هذه التظلمات والفصل فيها في موعد غايته 15/9/2019.

وأختتم مروان البيان الصحفي بتأكيدة أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على الجدية في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من سير العمل في هذا الملف على النحو المأمول تمهيدا للاحتفال بتسليم مستندات الملكية لمستحقي التعويض من أهالي النوبة.