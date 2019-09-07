شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: فتح تقليل الاغتراب لتنسيق الشهادات المعادلة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب "المناظر وغير المناظر"، تيسيرا على الطلاب، وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من يوم الاثنين القادم الموافق 9/9/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق10/9/2019

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن مكتب التنسيق بدأ فى صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل فى قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

وأوضحت الوزارة، أنه بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة العربية بلغ (11127) طالب وطالبة من جميع الشهادات العربية.

حالات الاستنفاد

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وأوضحت أن حالات الاستنفاد هى 539 طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدني المعلن .

وبالنسبة لاجراءات العمل بالمرحلة، التزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها(الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب) .