غدًا.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب المعادى الجديدة بالبساتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى البساتين جنوب القاهرة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج، لجميع التخصصات، تستمر يومين تبدأ، غدًا الأحد، بمركز شباب المعادى الجديدة.
وأكد اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، أن الأدوية الخاصة بالقافلة الطبية تم تسليمها استعدادا لانطلاقها غدا بمركز الشباب.
وفى السياق أعلن رئيس حى البساتين، أنه فى اطار مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس، لرعاية الفئات الاكثر احتياجًا، تم توفير 200 حقيبة، مساعدات إنسانية غذائية بواسطة أهل الخير بحى البساتين سيتم توزيعها خلال الاسبوع الجارى على الفئات الأكثر احتياجا.
وفى سياق آخر، أنهى حى البساتين بالتعاون مع شركة مياه القاهرة إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية بشارع الميثاق خلف مسجد الوحدة بمنطقة بير أم سلطان.
مساعدات انسانية للأسر الأكثر احتياجا بالبساتين
مساعدات انسانية للأسر الأكثر احتياجا بالبساتين
مساعدات انسانية للأسر الأكثر احتياجا بالبساتين
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