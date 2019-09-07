نقيب الصحفيين: وحدات سكنية للأعضاء بمختلف المحافظات قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن المشاورات التي بدأها قبل انتخابات النقابة الأخيرة مع وزيري الإسكان والأوقاف وكبار المسئولين في الوزارتين، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وصلت إلى نهايتها الإيجابية والمثمرة.

وقال نقيب الصحفيين -في بيان اليوم السبت- إنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان التفصيلي الرسمي عن أعداد ومواصفات وأماكن الوحدات المخصصة للنقابة وأسعارها وطرق السداد.

وكشف رشوان عن أن الوحدات السكنية التي سيعلن عنها ستكون بأعداد كبيرة، وتشمل مختلف الشرائح والمستويات التي تنفذها الأوقاف والإسكان، وتمتد إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، بما يلبي الاحتياجات والقدرات المتنوعة لأعضاء نقابة الصحفيين.

وأكد أنه سيتم فور الإعلان الرسمي، وضع المعايير والشروط التي سيتم بموجبها حصول الزملاء على تلك الوحدات، على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.