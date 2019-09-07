"من خيرة العاملين بالدولة".. وزير النقل يوجه رسالة شكر للعاملين بالسكة الحديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
وجه وزير النقل، رسالة شكر إلى العاملين بهيئة السكك الحديدية، بعد نجاح الهيئة في نقل 16 مليون مواطن خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد وزير النقل، في خطابه بالجهود التي بذلتها هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية في نقل المسافرين، وخاصة خلال فترة عيد الأضحى هذا العام.
وقال الوزير: "العمل مع الجماعة وبروح الفريق هو أساس الأداء الأفضل لأي موسسة.. أثبتم أنكم على قدر المسئولية وأنكم من خيرة العاملين بالدولة، وقد حملتم جميعًا على عاتقكم أمانة العمل والإخلاص فيه".
وطالب وزير النقل، جميع العاملين بالاستمرار في العمل بإخلاص والتحلي بالانضباط، فإن أساس النجاح لأي مؤسسة هم العاملين بها.
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