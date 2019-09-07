محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة؛ للاختصاص.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس الأسبق تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر للاختصاص.. إحالة الطعن على السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ"الجنايات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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