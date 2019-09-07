"كلنا واحد".. قافلة طبية بالمجان للكشف على المواطنين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام؛ لتوقيع الكشف الطبي على أهالي عزبة بلبل وعزبة التحرير بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

ومَرت القافلة، على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، وأسفرت جهودها بالأخير عن الكشف الطبي على ألف و50 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان

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