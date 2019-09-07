نشرة الحوادث المسائية.. المؤبد لـ11 متهمًا بـ"اقتحام السجون" وسيدة تقتل زوجها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم "بالتظاهر والتجمهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، معاقبة المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 إبريل، بالسجن المشدد حضوريا 10 سنوات، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

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12 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "خلية إمبابة"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد حسين محمود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة"، لجلسة 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

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سيدة تمزق زوجها بسكين المطبخ في الجيزة

وصلة مزاح متكررة بين عامل وزوجته أثناء تواجدهما بالمنزل، انتهت بسقوط رب البيت قتيلاً.

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23 نوفمبر.. الحكم في الطعن على عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، 23 نوفمبر المقبل.

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تأجيل نظر طعن إدراج "أبوالفتوح" و15 آخرين على قوائم الإرهابيين لـ19 أكتوبر

أجلت محكمة النقض، الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة.

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المؤبد لـ"بديع والبلتاجي" و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

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الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق بكفر الدوار

نجح الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة سائق داخل سيارته بأحد المصارف المائية بكفر الدوار.

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ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمدينة نصر.

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التحفظ على 21 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

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المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

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