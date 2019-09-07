أخبار مصر | مفاجأة للصحفيين.. وحدات جديدة تابعة لوزارة الإسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة للصحفيين.. وحدات جديدة تابعة لوزارة الإسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن انتهاء المشاورات التي بدأها قبل انتخابات التجديد النصفي القابة مع وزيري الإسكان والأوقاف وكبار المسؤولين في الوزارتين، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان التفصيلي الرسمي عن أعداد ومواصفات وأماكن الوحدات المُخصصة للنقابة وأسعارها وطرق السداد.

وأضاف أن الوحدات السكنية التي سيعلن عنها ستكون بأعداد كبيرة، وتشمل مختلف الشرائح والمستويات التي تنفذها الوزارتان، وتمتد إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمورية، بما يلبي الاحتياجات والقدرات المتنوعة لأعضاء نقابة الصحفيين.

وأكد نقيب الصحفيين أنه سيتم فور الإعلان الرسمي، وضع المعايير والشروط التي سيتم بموجبها حصول الزملاء على تلك الوحدات، على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.