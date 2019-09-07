أخبار مصر | طقس الأحد.. رياح وأتربة وارتفاع في الحرارة "بيان كامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأحد.. رياح وأتربة وارتفاع في الحرارة "بيان كامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار سعي بوابة الخليج 365، لتقديم كل ما يتعلق بحالة الطقس في جمهورية مصر العربية، وباقي دول العالم، لجمهورها، تنشر بوابة الخليج 365 يوميا حالة الجو والأرصاد الجوية، مصحوبة بدرجات الحرارة وحالة الجو المتوقعة وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود، غدا الأحد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 25 36

نخل 18 31

نويبع 28 34

طابا 26 32

كاترين 18 27

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبوسمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 29 36

أبورماد 29 35

حلايب 30 33

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رأس حدربة 30 33

ودرجات الحرارة المتوقعة بالعالم العربي غدًا كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 42

المدينة 28 43

الرياض 27 42

المنامة 31 40

أبوظبي 31 42

الدوحة 30 40

الكويت 30 45

دمشق 15 32

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 20 28

غزة 24 30

بغداد 24 41

مسقط 27 35

صنعاء 16 31

الخرطوم 27 41

طرابلس 23 28

تونس 18 29

الجزائر 20 26

الرباط 18 26

نواكشوط 25 31

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالعالم، كالتالي:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 28

إسطنبول 20 27

إسلام آباد 24 33

نيودلهي 26 33

جاكرتا 22 32

بكين 21 33

كوالالمبور 20 34

طوكيو 25 32

أثينا 20 31

روما 15 26

باريس 08 20

مدريد 16 27

برلين 10 21

لندن 08 19

مونتريال 10 17

موسكو 12 22

نيويورك 15 26

واشنطن 15 28.