أخبار مصر | 8 دول عربية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 دول عربية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إنها رصدت عدد من القواعد العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الدول العربية والشرق الأوسط ووصل عددها لثمان دول عربية.

كان أول هذه الدول، هي دولة قطر حيث يوجد في قطر مقر القيادة المركزية، داخل قاعدة العديد الجوية، ويوجد بها حوالي 13 ألف جندي أمريكي، وتخطط قطر لتوسعة تلك القاعدة، ويوجد بتلك القاعدة قاذفات "بي 52" النووية الأمريكية، التي وصلت إلى المنطقة بالتزامن مع التصعيد العسكري مع إيران، وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر.

وفي أفغانستان يوجد فيها 14 ألف جندي أمريكي، يشاركون فيما يطلق عليه أطول حرب يخوضها الجيش الأمريكي، إضافة إلى 8 آلاف آخرين تابعين لدول حلف "الناتو".

وفي البحرين توجد في البحرين قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي وتوجد مقاتلات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، التي تضم طائرات استطلاع، ووحدات قوات خاصة، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتمتلك بريطانيا قاعد عسكرية في البحرين، تعد الأولى منذ عام 1971، عندما استولت الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتها السابقة في تلك الدولة.

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أما العراق يوجد حوالي 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، منذ انطلاق عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي الكويت يوجد فيها نحو 13 ألف جندي أمريكي، وتستضيف عتاد وقوات جوية وبحرية على أرضها.

وفي عمان فيها مئات الجنود الأمريكيين، وتسمح السلطنة للقوات الأمريكية باستخدام موانئها وأجوائها، ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية معها اتفاقا عسكريا بحريا يسمح باستخدام موانئها، ووافقت سلطنة عمان أيضا على قيام بريطانيا ببناء قاعدة عسكرية يوجد بحرية على شواطئها.

أما السعودية فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وغزو العراق عام 2003، سحب الجيش الأمريكي قواته من السعودية، وخلال الصيف الحالي، قال مسؤولون أمريكيون، إن طائرات مقاتلة، ووسائل دفاع جوي، وحوالي 500 جندي أمريكي، يعودون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالتزامن مع زيادة التوتر مع إيران.

وفي دولة الإمارات يعد ميناء جبل علي في الإمارات، واحدة من أكبر مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، في الخارج، وتستضيف الإمارات حوالي 5 آلاف جندي أمريكي، بعضهم في أبو ظبي، وفي قاعدة الظفرة الجوية، التي يوجد بها طائرات أمريكية مسيرة، ومقاتلات "إف 35 الشبحية"، وتوجد قاعدة عسكرية أمريكية صغيرة في إمارة الفجيرة، في خليج عمان، وتمتلك فرنسا أيضا قاعدة عسكرية بحرية خاصة بها في أبو ظبي.