أخبار مصر | لأول مرة.. وزير النقل يرسل جواب شكر لعمال السكك الحديد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. وزير النقل يرسل جواب شكر لعمال السكك الحديد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة هي الأولى، أرسل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بخطاب شكر وعرفان لكل العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك تقديرا لما قاموا به من أعمال تمكنت من نقل 16 مليون مواطن خاصة من أبناء مصر في الوجه القبلي، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

هذا وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد قامت بنقل 8 مليون مواطن في نفس المناسبة من العام الماضي "عيد الاضحى المبارك 2018"، اي تمكنوا من تحقيق ضعف انتاجيتهم خلال عام واحد.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة وزير النقل علي صرف مكافاة تشجيعية بمبلغ ٧٥٠ جنيه بالصافي، إثابة لجميع العاملين بالهيئة والشركات التابعة وشركة مترو الأنفاق.

وجاء ذلك نتيجة الجهد المبذول من كافة العاملين بالهيئة خلال عيد الاضحى المبارك وبمناسبة دخول المدارس للعام الدراسي 20192020، ولما لذلك من أثر طيب في نفوس الجميع.

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ومن جهة أخرى، قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تستخدم على طول السكة فلنكات بنوعيها "الخشب والخرسانة".

وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"موقع الخليج 365"، أن العالم الآن يستخدام الفلنكات الخرسانية في مسير قطارات السكك الحديدية، لتحمله الإجهاد، ورخص سعره، بالمقارنة بالفلنكات الخشب.

وأوضح أن سكك حديد مصر تستخدم نوعا الفلنكات بما يفيد طبيعة كل جزء، فالفلنكات الخشب تستخدم في أجزاء السكة التي بها تحاويل ومفاتيح (حركتها ترددية)، أما الفلنكات الخرسانية فتستخدم على طول السكة لتحملها الاجهاد العالي والاحمال الكبيرة ورخص سعرها.

وعن الأماكن التي توفر للهيئة هذه الفلنكات صرح بأنهم يقوموا بشرائها من مكانين الأول مصنع تابع لشركة سيجوارت (إحدى شركات قطاع الاعمال)، وتقع في حلوان، والثاني من مصنع الفلنكات في محافظة قنا، وهو تابع لشركة النيل العامة للطرق والكباري وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطرق.