أخبار مصر | برلماني: تصنيع سيارات مصرية يجذب الشركات العالمية للاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تصنيع سيارات مصرية يجذب الشركات العالمية للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، بالإضافة أن تكون سيارات تستطيع الطبقة الوسطى الإقبال عليها، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.

وأوضح "متولي"، في بيان له اليوم، أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة، وأنه لا بد من السير على خطى العديد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في صناعة السيارات عبر منح خخخخ الغموض التي تحيط به، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة.

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كما تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة التوسع في إنتاج ونشر الأكياس الصديقة للبيئة، والحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية على مستوى الدولة، كخطوة أولى للحد من استخدام البلاستيك بعد خطره المتزايد على البيئة.

وقال "متولي" إن الأكياس صديقة البيئة تكون آمنة بنسبة 100%، وخالية من المواد الضارة على صحة الإنسان والبيئة، حيث تتميز الأكياس الورقية بسهولة تحللها بعد أشهر قليلة من إلقائها وتساعد على تخصيب التربة، أو يمكن حرقها دون الخوف من أي انبعاثات ضارة بالبيئة أو الصحة، كذلك لا يحتوي الكيس الورقي على مواد ضارة يمكن تنتقل إلى الأغذية التي توضع بها، ومع ذلك فأن استخدامها يكون للأسف محصور بشكل أساسى داخل المستشفيات والمعامل الطبية لأنها غير قابلة لإعادة التصنيع، ولا يتم استخدامها في غير ذلك إلا على نطاق ضيق جدا نظرا لعدم توافرها للجمهور مقارنة بالأكياس البلاستيكية.

وأكد عضو مجلس النواب أننا بحاجة لحملات توعية بمزايا العودة للأكياس القماش أو الورق، وتحفيز المصانع على إنتاج أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ونشر صناعة الأكياس الورقية مرة أخرى وتوفير منافذ لبيعهم بكل مكان، فيكفينا ما عانيناه من جراء البلاستيك من أضرار بالحياة لبحرية والبشرية والبيئة.