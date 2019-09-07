شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقل 16 مليون راكب.. وزير النقل: «شكرًا للعاملين بالسكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطاب شكر إلى العاملين بالسكة الحديد بمناسبة نجاحهم في تشغيل القطارات بالعيد ونقل نحو 16 مليون راكب، خلال مدة إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت نحو 10 أيام. وطالب وزير النقل العاملين بالاستمرار في الاجتهاد بالعمل لصالح مصر تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

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