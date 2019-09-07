الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 أطفال قصر اجتازوا السياج الأمنى مع الأراضى المحتلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم السبت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين اجتازوا السياج الأمنى مع الأراضى المحتلة جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة عسكرية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين اجتازوا السياج الأمنى من شرق جنوب القطاع، واقتادتهم للتحقيق. Advertisements وذكر التلفزيون الإسرائيلى أن المعتقلين أطفال قصر يبلغون من العمر ثلاثة (13 عامًا)، وسبق إعلان متحدث جيش الاحتلال اعتقال الثلاثة نشر حواجز عسكرية فى عدد من طرقات مستوطنات "غلاف غزة" بشبهة وجود "حادث أمنى".

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