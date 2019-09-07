سكينة السادات تكشف فى الخليج 365 غدا لماذا استبدل الرئيس الأسبق معاشه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف سكينة السادات فى حوارها مع الخليج 365 المنشور غدا فى النسخة الورقية، تفاصيل وأسرار جديدة عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. - سكينة السادات فى حوار خاص مع ”الخليج 365”: السادات استبدل معاشه لشراء فستانى وتكاليف الزواج.. الرئيس السيسى مكسب لمصر والشعب يسانده ولم ينكر جهود أنور السادات - سكينة السادات فى حوار خاص مع ”الخليج 365”: السادات استبدل معاشه لشراء فستانى وتكاليف الزواج.. الرئيس السيسى مكسب لمصر والشعب يسانده ولم ينكر جهود أنور السادات - حفلات استقبال تنطلق بأول أسبوع.. واستحداث 282 برنامجا ولائحة دراسية جديدة.. الجامعات تنهى الاستعدادات الأخيرة لبدء الدراسة.. «المرور» تستعد بنشر الأوناش بمحيط الجامعات والمدارس لرفع حالات الانتظار الخاطئ ومنع الزحام - «مدبولى» ينتقد غياب عمال مستشفى سمالوط: «ده غير مقبول.. معندناش وقت» - «مدبولى» ينتقد غياب عمال مستشفى سمالوط: «ده غير مقبول.. معندناش وقت» - رئيس الوزراء يتفقد كوبرى سمالوط فى جولة بالمنيا.. ويؤكد: يحدث تنمية ويخفف عن المواطنين - المؤبد لـ«بديع والبلتاجى والعريان» و8 آخرين - المؤبد لـ«بديع والبلتاجى والعريان» و8 آخرين Advertisements - هبوط أسعار الأرز لأقل من 7 جنيهات للكيلو - سفير مصر بالمغرب لـ«الخليج 365»: سكتة قلبية سبب وفاة العالم النووى المصرى أبوبكر رمضان - سفير مصر بالمغرب لـ«الخليج 365»: سكتة قلبية سبب وفاة العالم النووى المصرى أبوبكر رمضان - تكريم 6 مسرحيين فى الافتتاح.. 22 عرضا مسرحيا بمهرجان القاهرة التجريبى - ميتشو وديسابر.. صدام الأحلام الخاصة.. الزمالك يواجه بيراميدز فى نهائى كأس مصر.. الليلة - ميتشو وديسابر.. صدام الأحلام الخاصة.. الزمالك يواجه بيراميدز فى نهائى كأس مصر.. الليلة - "المالية" تكشف ملامح التيسيرات فى قانون المشروعات الصغيرة الجديد - اليوم.. الآثار تفتتح مقبرتى كاتب الماشدة فى عصر الرعامسة والكاهن الرابع لآمون - اليوم.. الآثار تفتتح مقبرتى كاتب الماشدة فى عصر الرعامسة والكاهن الرابع لآمون "التموين" تعلن تقديم حوافز إضافية جديدة للمزارعين لموسم توريد البنجر الجديد



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