شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: تنفيذ 395 ندوة ضمن مبادرة "حقك تنظمى" لزيادة الوعى بتنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على استعداد المديرية للحملة المجانية "حقك تنظمى"، والتنسيق بين إدارة الطب العلاجى، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، بدعم منافذ تقديم الخدمة بالقوى البشرية اللازمة من الأطباء.

وأوضحت مشرف أن المديرية ستعمل على تنفيذ تعليمات الوزارة من أجل وصول الخدمات لجميع الفئات المستهدفة بالمحافظة، وأن الحملة تأتى فى إطار إتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وسيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وسيتم تنفيذ الحملة فى 7 إدارات هى "الهرم، شمال العياط، الصف، بولاق، ابو النمرس، اوسيم، العجوزة "، كمرحلة أولى.

من جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم تنفيذ 395 ندوة فى 79 إدارة بالأماكن والقرى المستهدفة خلال الحملة، لافتةً إلى أنه سيتم توحيد الرسالة الإعلامية بمشاركة فرق إشراف المديريات والإدارات ومسئولى الإعلام والرائدات الريفيات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقادة المجتمعيين.

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وتابعت: تتضمن لقاءات للرجال تحت شعار: "كلام رجالة"، ولقاءات للسيدات ربات البيوت فى سن الإنجاب تحت شعار، "همسة لصحتك"، ولقاءات للسيدات الحموات وكبيرات السن تحت شعار، "حماتى حياتي"، ولقاءات للسيدات العاملات "الموظفات الحكوميات" فى سن الإنجاب تحت شعار "نظمتي"، ولقاءات للشباب تحت شعار: "أسرتنا مثالية"، إضافةً إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية فى قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وتدور تلك الندوات حول دور الرجل ومشاركته فى قرار تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة ودور الشباب فى الدعوة لتنظيم الأسرة والتوعية بفترة المراهقة والرد على الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة ومفهوم تنظيم الأسرة ومردودة على صحة الأم والطفل.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه بجانب حرص القطاع على تقديم خدمات صحية ذات جودة سيتم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.

ونوهت إلى أنه ستتم إقامة معارض لنوادى المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة، وذلك إيماناً من القطاع بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.