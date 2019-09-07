شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: هذه فضائل صيام عاشوراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن يوم عاشوراء مناسبة دينية حث على صيامه النبي صلى الله عليه وسلم.

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وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن قصة تعظيم يوم عاشوراء تتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من مكة إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وعندما سأل اليهود، قالوا إنه اليوم الذي نجى الله سيدنا موسى من الغرق.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «نحن أولى بموسى منهم»، فصام وأمر الناس بصيامه، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب أن صيام عاشوراء يكفر سنة قبله.

وتابع: «صيام تاسوعاء هو سُنّة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبع سنته يكن من الفائزين ويشفع له الحبيب صلى الله عليه وسلم».