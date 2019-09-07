شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح معرض «أهلًا بالمدارس» بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويرافقه الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، السبت، معرض «أهلا بالمدارس» بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، الذي يضم جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وكذلك توفير منتجات الملابس والاحتياجات الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة وكذلك الشركات الأخرى بسعر الجملة لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالي القليوبية.

وأكد وزير التموين على المصيلحي، خلال افتتاح المعرض، أن «التخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% على جميع مستلزمات المدارس وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية البسيطة ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية والحكومة».

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من جانبه، قال محافظ القليوبية إن معرض «أهلاً بالمدارس» يقام بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة وبه كل الأدوات والمستلزمات المدرسية والملابس التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين والغرفة التجارية، لافتًا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بصدد افتتاح 3 معارض تحت شعار «أهلا بالمدارس» بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة الداخلية ومديرية التموين وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين بها لزيادة الإقبال عليها والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكل المنتجات.

وأشار إلى أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحًا أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجستية للشركات العارضة.