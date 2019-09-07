شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 52 مدرسًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، السبت، 52 مدرسًا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل خلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.
كما أحالت الوحدة مدير مدرستي أولاد عمرو الابتدائية وأولاد عمرو الإعدادية، للتحقيق لغلقهم المدرستين وعدم التواجد بهما خلال فترة العمل.
وأوضح خالد عبدالشافي، رئيس الوحدة القروية، في تصريحات صحفية، السبت، أنه بناءًا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بالمرور على المدارس، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي تلاحظ تغيب 52 مدرس في عدد من المدارس التي تم المرور عليها بالإضافة إلى عدم تواجد مديري مدرستين، فتم إحالتهم التحقيق بديوان المديرية.
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