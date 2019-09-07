شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات نظافة مكثفة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين ودهان الأسوار وتزيينها، والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية وعمل نوبتجيات خلال أيام العطل الرسمية استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وقامت الوحدة المحلية بمركز أبوالمطامير بعمل حملة نظافة، تم خلالها رفع ٥ أطنان من التراكمات بطريق ترعة شاهين من قرية صفط العنب وعزبة المأمور وعيسى يونس حتى قرية النقيدى، كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر بحملة إزالة للتعديات على الطرق والشوارع العامة حفاظاً على المظهر الجمالي وتم فتح ٣ شوارع كانت مغلقة بالمبانى بالطوب الأبيض الحجرى ورفع تشوينات ردم كانت تعوق الشارع العام.

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وقامت الوحدة المحلية بمركز كفرالدوار بدهان الـ«نيوجيرسي» بالطريق الزراعي بقرية الأمراء ورفع الأتربة من نزلة كوبرى السعرانية وعلى الطريق الزراعى من أمام قرية عرفة وشركة البرتقال وحتى الشعار بالمدخل، وواصلت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت أعمال رفع تراكمات القمامة بمدخل قرية بانوب، ورفع التراكمات أمام مدخل قرية مستناد، كما قامت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى حملة نظافة موسعة تم خلالها رفع الأتربة من أمام مدرسة عز الدفراوي ومدرسة جلال قريطم وشارع الجمهورية ورفع تراكمات القمامة من مناطق السنوسي والمركز الطبي والزوبعة.

وفي مدينة دمنهور، قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة، وتم رفع كافة تراكمات القمامة والأتربة من حي سكنيدة، وقامت هندسة حي شبرا قبلي بأعمال تسليك وصيانة صفايات المطر بشارع المعهد الديني ورفع مخلفات تعلية مطابق الصرف الصحي بمنطقة أرض أدمون، وفي حي أبوالريش حملة نظافة ليلية موسعة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة داير المقابر، وفي قرية الأبعادية تم رفع ١٢ طنًا من تراكمات القمامة والأتربة بقرية دهشور بعزب شبرا.

ووجه المحافظ باستمرار تلك الحملات لرفع كفاءة ونظافة جميع المراكز والميادين العامة والشوارع الرئيسية في مدن وقرى المحافظة واستمرار تلك الحملات بعد بدء العام الدراسى استعدادًا لاحتفال المحافظة بالعيد القومى.