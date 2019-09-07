شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ آثار يونانية يوضح حقيقة أسطورة الإسكندر: والدته كانت تؤهله لشيء كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحميد مسعود، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن القصص الأسطورية المرتبطة بالإسكندر الأكبر لم ترتبط به في الكبر فقط، بل ارتبطت به منذ زواج والدته من والده فيليب المقدوني، حيث إن والدته كانت الزوجة الرابعة لفيليب المقدوني الذي تزوج 8 مرات.

وأضاف «مسعود»، خلال حواره ببرنامج «المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن ليلة زواج والدة الإسكندر الأكبر قالت إنها خُصبت من قبل الإله زيوس، وهناك روايات تحدثت في هذا الشأن أن يكون التخصيب حدث عن طريق ثعبان أو عن طريق صاعقة.

وأوضح أن والدة الإسكندر كانت تريد أن تؤهله لشيء كبير لذلك خّلقت أسطورة أنه ابن الإله، والغريب في الأمر أنه عندما تقدم في السن أصبح هو أيضًا يشعر أنه فوق مستوى البشر، والبعض أصبحوا ينادونه بابن الإله، فوالدته صنعت أسطورته بنجاح.