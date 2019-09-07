شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» يتدخل لإحباط زواج طفلين بمحافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه رصد خبرًا متداولاً في عدد من وسائل الإعلام بشأن واقعة تدشين عائلتين حفل خطوبة طفلين عمرهما ما بين «12 – 15» سنة بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفور بتحرير بلاغ بخط نجدة الطفل 16000 حمل رقم 721 بتاريخ 6 سبتمبر 2019، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

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وأشارت «العشماوي»، في بيان، إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل لإعمال شؤونها وتقديم التوعية للأسرتين بمخاطر الزواج المبكر، كما تم إبلاغ النيابة العامة لأعمال شؤونها بما يلزم من إجراءات تمنع إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانونية وهو سن 18 عاما، وذلك بإعمال حكم المادة 98 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من إنذار متولي أمر الطفلين كتابة وأخذ كافة التعهدات اللازمة التي من شأنها حماية الطفلين ولتلافي كافة أسباب تعرضهما للخطر وفق ما ورد بالبندين الأول والثاني من المادة 96 من ذات القانون.

وذكرت الأمين العام للمجلس أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية قامت بإجراء مقابلة مع أسرة الطفلين لتقديم المشورة الأسرية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

وأكدت «العشماوي» أنه من غير المقبول الزج بالأطفال في مثل هذه الأفعال التي تقضي على براءتهم وطفولتهم وتتنافى مع مصلحتهم.