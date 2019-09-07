شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي ينصح السيدات: شراء سبائك الذهب أفضل من حُلي الزينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، السيدات اللواتي يردن الاستثمار في الذهب شراء سبائك الذهب وليس الحُلي المخصصة للزينة.

وأضاف بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سبائك الذهب تعتبر خالية من المصنعية ويتم احتساب ضريبة الدمغة فقط، وفي حال بيعها لا يخسر فيها المستثمر الكثير من الأموال عكس الذهب المخصص للزينة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن السوق العقارية طالما أنها مستمرة في إعطاء المحفزات فهي علامة على استمرار انتعاشها، مطالبا المواطنين الراغبين في شراء شقق سكنية بنظام القسط بأن تكون نسبة القسط الشهري 30% من إجمالي الراتب الشهري حتى لا يتأثر الشخص ماديًا إذا زادت تلك النسبة.