شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية عام 2019، مشيرًا إلى فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب الذين تم توزيعهم على أماكن بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى، وذلك اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة يومين تنتهي في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

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وقال الوزير، في بيان السبت، إن مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من تسلم كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

وأضاف عبدالغفار أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة العربية بلغ (11127) طالبًا وطالبة من جميع الشهادات العربية، فيما استنفد عدد (539) طالبًا الرغبات نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن .

وأشار إلى أن مكتب التنسيق التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على أساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة- رغبات الطلاب- المجموع الاعتباري لكل طالب).