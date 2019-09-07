حى مصر الجديدة يحذر الأهالى من عقوبة فض الشمع للمحال المغلقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر حى مصر الجديدة، المواطنين من عقوبة فض الشمع، للمحال أو المنشآت التى أغلقها الحى وفقا للقانون، حيث أكد الحى أنه لن يدخر جهدا فى تطبيق القانون على الجميع.
وقال الحى، فى بيانه اليوم السبت، إن القانون غلظ العقوبة لكل من فض ختما من الأختام الموضوعة لغلق محل بالطريق الإدارى بالقانون رقم 72 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، وبالقانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية، والذى ينصا على: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقه المخالف"
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائى، وتتعدى العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
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