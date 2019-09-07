شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يفتتح معرضا فنيا بمتحف الفن الإسلامى بمناسبة العام الهجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع متحف الفن الاسلامي بالقاهرة، معرضا تحت مسمى (في فلك يسبحون) بمقر المتحف ، بحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وبمشاركة أستاذة معهد الفلك ، ومقرر أن يستمر حتى 12 سبتمبر الجارى بمتحف الفن الإسلامى.

ويحتوى المعرض على بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد نظرا لأن معظم المعروضات تمثل قطعا تاريخية فلكية.

وبدأ المعرض باحتفالية ثقافية تخللها بعض العروض الفنية، وخلال تلك الفترة سيقام على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الاسطرلاب وذلك لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف.

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وتأتى هذه الاحتفالية وتنظيم المعرض بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحتوي على قطع فلكيه علميه تاريخيه يحتفظ بها متحف المعهد بالمقر الرئيسي بحلوان، ترجع للقرن التاسع عشر والقرن العشرين.