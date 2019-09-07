شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "نزلة سلام" بالصف مهددون بتلقى دروسهم على الأرض لتهالك مقاعد المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس الآباء بمدرسة نزلة سلام الابتدائية التابعة لإدارة الصف التعليمية، بالجيزة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير مقاعد للمدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدين أن كثافة الطلاب بالفصل الواحد وصل 110 طلاب.

وقال شمس سلام، رئيس مجلس الآباء بالمدرسة، إن كثافة الطلاب بالفصل الواحد 110 طلاب والمدرسة، لم يأت إليها مقاعد خشبية منذ سنوات طويلة، موضحا أن المقاعد الموجودة تهالكت ويقوم مدير المدرسة كل عام بما عليه بإعادة ترميمها إلا أنها لا تتحمل.

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وقال إبراهيم سعيد سلام، أحد أعضاء المجلس، إن الطلاب لن يجدوا مقاعد للجلوس عليها إذا لم يتم توريد مقاعد جديدة لها ولن يجدوا أمامهم سوى افتراش الأرض والجلوس عليها لأن التكدس بالفصول زاد بشكل كبير جدا .

وأضاف محمود كفافى، أحد أعضاء مجلس الآباء بالمدرسة، أن بعض الطلاب العام الماضى كانوا يجلسون على الأرض لأن المقاعد كانت متهالكة، ولا أحد ينظر للمدرسة نهائيا من المسئولين .

من جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية استلمت حتى الآن ما يقرب من 10 آلاف مقعد جديد للمدارس، ومن المقرر أن تتسلم 17 ألف ديسك على دفعتين ضمن خطة الصيانة بالمدارس الجارية استعدادا للعام الدراسى الجديد.