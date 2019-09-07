شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفتتح معرضا لتوفير مستلزمات المدارس فى قيصل بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور محافظ الجيزة، المعرض الذى تقيمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمنطقة فيصل بمخافطة الجيزة على مساحة 200 متر مربع ومشاركة 42 شركة.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة

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وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض المقام على مساحة 2000 متر مربع يشارك به أكثر من 42 عارضا يمثلون شركات كبري بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على أن يكون المعرض مكيف الهواء تيسيراً على المواطنين.