شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لندن الجيزة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالجيزة، عدد من الحملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.
وقال الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة بالجيزة، أنه تم تنفيذ حملة إزالات تعدى على الأرض الزراعية، حيث تم تنفيذ 7 حالات تعدى على الارض الزراعية بحوض الرتبة وناحية منا الأمير حوض هميط بالبدرشين، وإزالة حالتين بناحية بشتيل بإمبابة وحالة بأوسيم وحالتين بناحية جزاية ونكلا بمنشأة القناطر الخميس.
وأضاف وكيل زراعة الجيزة، أن الحملات مستمرة يوميا بقرى المحافظة لإنقاذ الرقعة الزراعية من التعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المحلية وقوات الشرطة.
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