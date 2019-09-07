شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: إعداد تصور لاستعادة المكانة السياحية للمنيا وعودة المراكب النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه اتفق مع وزيرة السياحة على وضع تصور لكيفية استعادة السياحة بالمحافظة لقوتها والاهتمام بملف السياحة عبر المراكب النيلية بالمحافظة، وفيما يخص ملف السياحة بالمحافظة أيضاً، نوّه مدبولي إلى أنه يجري العمل على سرعة الانتهاء من مشروع متحف المنيا الآتونى الذي سيكون أحد أهم المشروعات الآثرية والذي يحتل مساحة كبيرة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع ولو على مراحل حتى تظهر ثمار العمل في هذا المشروع الهام.

ووجّه رئيس الوزراء محافظ المنيا ، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ، بالانتهاء من مشروع تطوير كورنيش المنيا، خلال مدة زمنية أقصاها عام، بطول 7 كيلو مترات فالمشروع سيكون بمثابة واجهة حضارية للمحافظة.

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وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن هدف الزيارة هو الوقوف على التحديات والمشكلات القائمة والعمل على وضع حلول لها بالاتفاق مع المحافظ والوزراء المعنيين.