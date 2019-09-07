شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، غدا، وانخفاض أسعار الذهب، وأخر تطورات مشاريع وزارة الإسكان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد.

أكدت وزارة الإسكان، انه جارى تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر، بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

أحاط الغموض بوفاة العالم النووى المصرى أبو بكر عبد المنعم فى مراكش المغربية، حيث أشارت مواقع مغربية منها "الجريدة 24" و"زنقة 20" الإلكترونيان المغربيان، إلى حادث وفاة العالم المصرى بالمغرب أبو بكر عبد المنعم رمضان وأمرت النيابة العامة فى مدينة مراكش المغربية، الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم السبت بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حالياً على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان و8 متهمين اخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تقلبات كبيرة شهدها المعدن النفيس عالميا ومحليا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث انخفض الذهب بشكل كبير صباح أمس الجمعة ليهبط الذهب عالميا أدنى من 1500 دولار للأوقية مسجلا 1498 دولار، إلا أنه فى التعاملات المسائية عاود للصعود لساعات قليلة، ثم هبط مرة أخرى مستقرا عند 1505 دولارات حتى صياغة التقرير.

اقتحامات للبؤر الإجرامية، ومداهمات أمنية لأوكار الكيف والسلاح، وحملات متكررة لإستهداف البلطجية والخارجين عن القانون وجهتها وزارة الداخلية، لفرض السيطرة الأمنية ومكافحة كافة صور الجريمة.

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قبل 62 عاما، وبالتحديد عام 1957، جلست أول حاصلة على درجة الدكتوراة فى الفيزياء النووية فى مصر مع زوجها، بعد أول شهرين من الزواج، وقالت له أنها تخشى الحمل والإنجاب لسبب قد يوقف كل أحلامها المهنية والعلمية وينهى مسيرتها قبل أن تبدأ، فسألها الزوج عن السبب، فقالت له أنها تتعرض فى بعض الأحيان لإشعاعات ذرية أثناء أوقات عملها فى معمل أنشاص، وأن تلك الإشعاعات لا تؤثر عليها لكنها قد تسبب تشوهات للجنين فى حالات الحمل، وجلست العالمة الصغيرة تنتظر رأى زوجها الذى يحلم بأول ذريته، هل يوافق على تأجيل حلم الإنجاب، أم يكتب سطر النهاية مبكرا لرحلتها العلمية؟.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت إن الجيش الباكستانى استهدف مواقع أمامية وقرى فى قطاع "بونش" بولاية "جامو وكشمير" الهندية بأسلحة صغيرة وقذائف الهاون، فى خرق لم يسبقه استفزاز لاتفاق وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الذى يفصل بين شطرى كشمير الهندى والباكستاني.

ألقت المملكة العربية السعودية القبض على 4 سرقوا واقتحموا مراكز تجارية فى الرياض، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على 4 متهمين من الجنسية الباكستانية، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

افتتح طاه، في جنوب أفريقيا، مطعما مؤقتا يقدم وجبات مصنوعة بالكامل من الحشرات ويقول إنها طعام المستقبل.

علم الخليج 365 من مصادر وثيقة الصلة بلجنة إدارة الكرة المصرية برئاسة عمرو الجناينى، وتحديداً بمحمد فضل المشرف على المنتخب رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى أصبح المرشح الوحيد، بل ويقترب من تولى المسئولية، وأن فضل جلس مع جلال عقب عودته من الإجازة وانضمامه للجنة الخماسية لتحديد الخطوط الرئيسية لقيادة إيهاب للمنتخب، بعدما أقنع المشرف الجناينى وباقى اللجنة بضرورة الدفع بإيهاب جلال كمدير فنى.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أنهى اتحاد الكرة التصميم الجديد لبطولة كأس مصر على أن يتم تسليم الكأس الجديدة غداً للفريق الفائز فى المباراة النهائية التى تجمع الزمالك وبيراميدز.