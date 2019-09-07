الداخلية تواصل تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ذكرت وزارة الداخلية، أنها اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من 27 أغسطس الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية؛ زي مدرسي، أدوات مدرسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال منافذ ثابتة، سيارات متحركة، معارض، شوادر، تصل إلى 276 منفذ؛ ثابت، متحرك، بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وحرصت وزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" على المشاركة في "معرض أهلاً مدارس" من خلال مبادرة "كلنا واحد"؛ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من 2 سبتمبر الماضي، وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.