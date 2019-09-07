تجديد حبس حبيب "فتاة العياط" وصديقه 45 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جددت غرفة المشورة بمحكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل.أ" و"إبراهم. م" المتهمين في قضية "فتاة العياط" المتهمة بقتل مهند زهران بالمنطقة الجبلية بطهما في العياط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقَبلت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق استئناف النيابة العامة شكلاً على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت محكمة أكتوبر الكلية، إخلاء سبيلها، وتجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا.

التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم.

حسب التحريات وأقوال الفتاة فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.