سيدة تمزق زوجها بسكين المطبخ في الجيزة: "قتلته علشان شتمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلة مزاح متكررة بين عامل وزوجته أثناء تواجدهما بالمنزل، انتهت بسقوط رب البيت قتيلاً.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل داخل شقته.

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.

حسب المعاينة، سددت المتهمة 3 طعنات بسكين المطبخ، اخترقت جسد زوجها، وأمكن ضبطها لتقر بجريمتها: "قتلته علشان شتمني".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.