رئيس الوزراء يزور مجمعًا للمنسوجات بالمنيا ترعاه مؤسسة "مصر الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ المنيا، مجمع لصناعة النسيج بمحافظة المنيا، الذي قامت بإنشائه مؤسسة (مصر الخير)، وتديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.

واستمع رئيس الوزراء من المسئولين المعنيين لشرح موجز حول المجمع والصناعات القائمة به، الذي يأتي إسهاما من مؤسسة مصر الخير من منطلق سعيها؛ لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة في محافظة المنيا وتحقيق هدف الاستثمار من اجل التنمية المستدامة.

وقال مسئولو المؤسسة إن شركة (أرض الخير) لتنمية وتطوير صناعة النسبج قامت ببناء مجمع لمصانع الملابس الجاهزة لما تتميز به هذه الصناعة من كثافة العمالة، حيث يوفر هذا المشروع ما يقرب من 7000 فرصة عمل بصورة مباشرة و2000 فرصة عمل بصورة غير مباشر (خدمات للعاملين بالمصانع ).

وأشار المسئولون إلى أن الشركة تعمل بنظام المطور الصناعي، وذلك من خلال إنشاء مجمع مصانع للمنسوجات وتأجيره لمصنعين محترفين ذي خبرة في مجال الملابس الجاهزة، بما يضمن تشغيل ما بين 500 إلى 1000 عامل في المصنع الواحد، مشيرين إلى أنه

تم الانتهاء من المصنع الأول على مساحة 6400م2 وبدأ الإنتاج بالمصنع فعليا من بداية الربع الثاني لعام 2018.

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وتم تأجير المصنع الأول لشركة جيزة لتنمية الصعيد وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة في مصر، حيث تقوم بإنتاج ملابس جاهزة (تيشيرت)، ويصل الإنتاج السنوي إلى 4 ملايين قطعة ويتم التصدير للخارج.

وأوضح المسئولون أن مؤسسة (مصر الخير) قامت بالانتهاء من تنفيذ المصنع الثاني وتسليمه لشركة جيزة لتنمية الصعيد بشكل ابتدائي، ومن المتوقع إجراء عملية التسليم النهائي في منتصف الشهر الجاري.

وأبدى مدبولى سعادته البالغة بالمصنع الذي وفر العديد من فرص العمل خاصة للمرأة، كما أنه ينتج ملابس متميزة لماركات عالمية يتم تصديرها.

كما أجرى مدبولى حوارا مع العاملين والعاملات بالمصنع، شجعهم فيه وشكرهم على جهدهم المبذول، وتمنى لهم التوفيق.

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