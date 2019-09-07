أخبار مصر | جولة لمصطفى مدبولي ووزيري الآثار والاستثمار في المتحف الآتوني بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة لمصطفى مدبولي ووزيري الآثار والاستثمار في المتحف الآتوني بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، وكلف مدبولي وزيري الآثار والاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق فيما بينهما؛ كي يتسنى تدبير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لإنهاء واستكمال أعمال إنشاء المتحف.

وأشار وزير الآثار إلى أن أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني بدأت عام 2003، بمساحة إجمالية تبلغ 25 فدان بطول 600م على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل.

أعمال المرحلة الأولى

وأوضح أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية وتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

وتابع العناني أن المرحلة الثانية من المشروع شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، واستعرض أهمها أمام رئيس الوزراء.

أعمال المرحلة الثالثة

Advertisements

وقال العنانى إن المرحلة الثانية ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

وأوضح أن العمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.

وتابع الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التطوير لافتًا إلى التعاون مع الجانب الألماني، حيث وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال أعمال التطوير، كما وعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لهذا الغرض، وفي هذه الحالة فإن 10 ملايين يورو قد تمكن الوزارة من انهاء كافة أعمال التطوير للمتحف.

فكرة المتحف

والمتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة " أخت آتون " تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.

وشهد الجولة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.