أخبار مصر | شاهد.. آخر ما كتب العالم النووي المصري المتوفي بالمغرب على "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آخر ما كتب العالم النووي المصري المتوفي بالمغرب على "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر العالم المصري، المتوفي في المغرب والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أبو بكر عبدالمنعم رمضان، صورًا له من فعاليات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة مراكش فى المغرب، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قبل وفاته، مشيدا خلالها بفعاليات المؤتمر. وكتب العالم المصري على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الاجتماع النهائى لورشة عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية، من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية، سبتمبر 2019 ، مراكش، المغرب".

وفي أول رد فعل رسمي، على وفاة العالم المصري، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا تؤكد فيه متابعتها مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذي توفى في مدينة مراكش المغربية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر. Advertisements وأضاف البيان الصادر صباح اليوم السبت، أن السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، أكد أن العالم المصري أبو بكر رمضان، قد توفى الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا السفير المصري أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سفير مصر في المغرب خلال البيان الصادر اليوم، أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى. وأضاف السفير المصري بالمغرب، خلال البيان، أن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية. ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة، في البيان الصادر عنها اليوم السبت، أنه جارٍ التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.

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