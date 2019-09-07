أخبار مصر | ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في محافظة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في محافظة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد ضخم من الأعمال الصناعية تنفذ بأيادي مصرية، موضحا أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا هو بمثابة محور تنموي يهدف لربط شرق وغرب مصر للربط بين كافة محاور الطرق.

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده خلال افتتاحه المركز الخامس لخدمة المستثمرين الميمكن خلال جولته بمحافظة المنيا اليوم: إن محور سمالوط يستهدف الانتهاء من العمل منه ٢٠٢٠، مضيفا نحن لن نكتفي بالكوبون اللي على النيل بل نعمل الربط بين كافة الطرق عبر هذه المحاور.

وكشف عن أن مستشفى سمالوط النموذجية سيتم افتتاحه بشهر يناير المقبل اضافة لمستشفيتين اخريتين بالمحافظة، متابعا قمنا بهدم المستشفيات ولنعيد بناءها الان وتتوالي بعدهم المستشفيات الأخرى بالنظام النموذجي.

وأضاف لدينا تحدي كامل في تطوير المنشآت الصحية حيث قمنا بهده المستتشفيان الغير صالحة ونعيد بناءها لتصبح مستشفيات نموذجية لأهالينا، "وسأتابع مع نفسي مع وزيري الصحة والتنمية المحلية".

وأشاد بمشروع شارع مصر لما يقدمه من خدمات متميزة للشباب مع تطوير الكورنيش لينتهي بنهاية العام المالي الحالي، موضحا أن مشروع المتحف الأتوني الذي كان متعثرا طالبنا بالإسراع بتطويره.

وأشار إلى أن جلسته مع أعضاء مجلس لنواب تضمنت الحديث عن تحديات المحافظة مطالبين بسرعة إنهاء المشروعات بالعديد من القرى لتصل بنهاية هذا العام والعام المالي القادم الانتهاء من مشروعات القرى ب٣٠ ٪؜ للصرف الصحي ثم ندخل ما يزيد عن ٨٠ قرية جديدة بمشروعات الصرف الصحي.

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وأكد أن هناك قرار بإنشاء منطقة خرة جديدة، مع ايجاد حل عاجل لتوفير المياه الكاملة والصرف الصناعي والكهرباء للمنطقة الصناعية، موضحا أنه يوجد ٤٥٠٠ مصنع للشباب بربوع مصر.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقدمشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف ان المجمع يتم تنفيذه على مساحة ٨٠ ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم ٦٨ وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل الى ٨٥%، حيث تم تنفيذ ٩٠% من اعمال الكهرباء ، مشيرا الى انه سينتهي للتشغيل ببداية ٢٠٢٠، وذلك بمجرد انتهاء الإجراءات.

وأشار إلى أنه من خلال أعضاء مجلس النواب رصدوا العديد من المشكلات، موضحا نحن نهدف من هذه الزيارات التعرف على المشكلات على الأرض ليشعر المواطن باهتمام الحكومة بالتواجد على كافة المحافظات .

وأكد أن الأولوية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية ولاسيما فالقرى أيضا، ليكون لأهالينا سرعة في الدخول والخروج لقراهم وتطوير الطرق الداخلية للمدن بتكلفة ١٥٠ مليون مخصصة لهذا البند للمحافظة وقراها، مع توفير دعم اخر من وزارة التنمية المحلية .

واختتم حديثه عن المركز قائلا: "هنا مركز لدعم الاستثمار افتتحته لخدمة المستثمرين في اول يوم لعمله في ظل ميكنة كاملة له.